تونس: "هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي" تعلن توجيه القضاء الاتهام لراشد الغنوشي في "جرائم تمس أمن الدولة"

02:12 "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي" تتمكن من "حق التقاضي وتوجيه الاتهام لراشد الغنوشي". © صورة من شاشة فرانس24

أعلنت "هيئة الدفاع عن شكري بلعيد و محمد البراهمي" أن القضاء التونسي وجه رسميا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تهمة بـ"ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة". وأكدت عضو هيئة الدفاع إيمان ڨزارة إنه "بعد ثلاث سنوات ونصف تمكنت هيئة الدفاع "من حق التقاضي وتوجيه الاتهام لراشد الغنوشي من أجل ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة". وتجدر الإشارة إلى أن القضاء التونسي أصدر في وقت سابق قرارا بتحجير السفر على مجموعة من المتهمين في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.