أمراض وأوبئة

المغرب يعلن تسجيل أول إصابة بجدري القردة لدى مسافر قادم من أوروبا

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صورة لفحوص إيجابية للإصابة بجدري القردة.
صورة لفحوص إيجابية للإصابة بجدري القردة. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس أن المملكة سجلت أول حالة إصابة بجدري القردة لدى مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية. ورصدت أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها.

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نقل التلفزيون الرسمي في المغرب عن وزارة الصحة الخميس قولها إنها سجلت أول حالة إصابة بجدري القردة في المملكة  لمسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت الثلاثاء إنه لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن احتواء انتشار جدري القردة بشكل كامل، مضيفة أن هدفها هو وقف تفشيه من خلال منع انتقال العدوى بين البشر إلى أقصى حد ممكن.

للمزيد: ما الذي نعرفه لحد الآن عن جدري القردة وطريقة الشفاء منه؟

 وأضافت في بيان "من غير المرجح أن تكون أدوات السيطرة (على التفشي)- ومنها وسائل التشخيص واللقاحات والأدوية- متاحة على الفور أو على نطاق واسع للدول".

ورصدت أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة حالات إصابة بالمرض الفيروسي، مع تسجيل أكثر من 300 حالة مؤكدة أو مشتبه بها.

 

فرانس24/رويترز

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