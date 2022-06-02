واشنطن تعتبر قرار الرئيس التونسي إقالة عشرات القضاة "تقويضا للمؤسسات الديمقراطية"

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وصفت واشنطن الخميس قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه "تقويض للمؤسسات الديمقراطية في البلاد"، بعد أن أقال عشرات القضاة ضمن مجموعة من التدابير التي عززت سلطات الرئيس منذ فرضه الإجراءات الاستثنائية العام الماضي. واتهم سعيّد القضاة بالفساد وحماية الإرهابيين. واستبدل الرئيس التونسي أيضا أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إنه سيطرح دستورا جديدا هذا الشهر.

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وجهت الولايات الخميس للرئيس التونسي قيس سعيّد تهما بتقويض المؤسسات الديمقراطية في البلاد بعد أن أقال عشرات القضاة ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف فيما يبدو إلى تعزيز حكم الرجل الواحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن عملية التطهير جزء من "مجموعة مثيرة للقلق من الخطوات التي تقوض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس".

وفي خطاب نقله التلفزيون أمس الأربعاء، اتهم سعيّد القضاة بالفساد وحماية الإرهابيين. واستبدل الرئيس التونسي أيضا أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقال إنه سيطرح دستورا جديدا هذا الشهر.

وقال برايس في مؤتمر صحافي دوري إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم التونسيين بأهمية الالتزام بضوابط النظام الديمقراطي.

وقال برايس: "ما زلنا نحث الحكومة التونسية على متابعة عملية إصلاح شاملة وشفافة بمساهمة من المجتمع المدني والأصوات السياسية المتنوعة لتعزيز شرعية جهود الإصلاح".

فرانس24/رويترز

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