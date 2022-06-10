مدريد تعبر عن رغبتها في إيجاد حل سريع للخلاف مع الجزائر

عبرت إسبانيا الجمعة عن رغبتها في التوصل إلى حل لطي صفحة الخلاف مع الجزائر، وذلك في أعقاب تعليق الحكومة الجزائرية "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمتها سنة 2002 مع إسبانيا، إثر تغيير مدريد موقفها بشأن قضية الصحراء الغربية.

إعلان اقرأ المزيد

بعد تعليق الجزائر الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، عبرت حكومة مدريد من خلال تصريح لوزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس بعد اجتماع عقده مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل الجمعة عن رغبتها في حل الخلاف بين البلدين بأسرع ما يمكن، عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.

ويأتي الموقف الإسباني بعد يومين من اتخاذ الحكومة الجزائرية قرارا بتعليق معاهدة التعاون وحظر جميع أنواع التجارة، دون صادرات الغاز، مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك