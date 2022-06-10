منظمات حقوقية دولية تعتبر قرار سعيّد عزل 57 قاضيا "اعتداء على سيادة القانون"

الرئيس التونسي قيس سعيّد. © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

نددت عشر منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيا، معتبرة أنها تشكل اعتداء على سيادة القانون، وأن وراء غالبيتها دوافع سياسية. يأتي ذلك في وقت توجه فيه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد وللنهج الذي يعتمده إزاء أحزاب سياسية والكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي ترى أن الرئيس التونسي ينفرد بالسلطة ويخالف المبادئ التي من أجلها قامت ثورة 2011.