منظمات حقوقية دولية تعتبر قرار سعيّد عزل 57 قاضيا "اعتداء على سيادة القانون"
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نددت عشر منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية الجمعة بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيا، معتبرة أنها تشكل اعتداء على سيادة القانون، وأن وراء غالبيتها دوافع سياسية. يأتي ذلك في وقت توجه فيه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد وللنهج الذي يعتمده إزاء أحزاب سياسية والكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، التي ترى أن الرئيس التونسي ينفرد بالسلطة ويخالف المبادئ التي من أجلها قامت ثورة 2011.
قالت عشر منظمات حقوقية دولية الجمعة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد وجه "ضربة قوية لاستقلال القضاء" بعد اتخاذه قرار عزل عشرات القضاة الأسبوع الماضي ومنح نفسه سلطة مطلقة لإقالة القضاة.
وعزل سعيّد 57 قاضيا الأسبوع الماضي متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إن وراء غالبيتها دوافع سياسية.
في هذا السياق، ذكر بيان للمنظمات التي تضم "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية و"إنترناشونال أليرت" في بيان مشترك أن "تحركات سعيّد هي اعتداء على سيادة القانون وإنه يتعين عليه إلغاء المرسوم على الفور وإعادة القضاة الذين عزلهم".
فرانس24/ رويترز
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