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النيابة العسكرية التونسية تحقق مع صحافي قال إن سعيّد "طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل"

01:43 اعتقال الصحافي التونسي صالح عطية على خلفية تصريح قال فيه إن الرئيس سعيّد طلب من الجيش غلق مقر اتحاد الشغل. © صورة من شاشة فرانس 24

أوقفت السلطات التونسية الصحافي صالح عطية بعد فتح النيابة العسكرية تحقيقا ضده بشأن تصريح إعلامي يؤكد فيه أن لديه معلومات أن الجيش التونسي أعلم قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بمخطط لغلق مقراته ووضع عدد من قياداته قيد الإقامة الحبرية. و قال مراسل فرانس24 في تونس نور الدين المباركي إن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي نفى هذه الأخبار. فيما قالت النيابة العسكرية إن تصريحات الصحافي صالح عطية تمس بالأمن العام بالبلاد وبـ"هيبة المؤسسة العسكرية".