إصابة العاهل المغربي الملك محمد السادس بفيروس كورونا

ذكر بيان للديوان الملكي المغربي الخميس، أن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كوفيد-19، موضحا أن هذه الإصابة جاءت "بدون أعراض". وتحظى الحالة الصحية للملك الذي يتولى العرش منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني، باهتمام كبير في المغرب، إذ سبق أن خضع لعمليتين جراحيتين في القلب. وحسب وزارة الصحة ارتفع الخميس، العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد إلى مليون و181 ألفا و42 مصابا.

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أصيب العاهل المغربي، الملك محمد السادس بفيروس كورونا، وفق ما أعلن الخميس، طبيبه الخاص البروفسور الحسن بليمني.

وجاء في بيان للديوان الملكي أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بدون أعراض".

وحسب البيان المقتضب الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، وصف الطبيب "فترة راحة لجلالته لبضعة أيام".

وسبق للملك محمد السادس الذي يتولى عرش المملكة منذ تموز/يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني أن خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في مصحة القصر الملكي بالرباط في حزيران/يونيو 2020، كما أجرى عملية مماثلة بباريس في شباط/فبراير 2018.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب قد أعلنت في بيان الخميس، عن تسجيل 1568 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و181 ألفا و042 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/أذار من عام 2020.

فرانس24/ أ ف ب

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