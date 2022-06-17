تونس: محكمة عسكرية تقضي بسجن نائب سابق معارض للرئيس سعيّد عاما واحدا بتهمة إهانة قاض

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النائب السابق بالبرلمان المنحل سيف الدين مخلوف كان من بين أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.

أصدر القضاء العسكري التونسي حكما استئنافيا بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف عاما مع النفاذ ومنعه من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات. ويلاحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة "النيل من معنويات الجيش". وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.

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حكم القضاء العسكري التونسي استئنافيا بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف عاما مع النفاذ. ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة "النيل من معنويات الجيش"، وفق ما أفاد محاميه.

قال المحامي أنور أولاد علي إن مخلوف زعيم "ائتلاف الكرامة" المحافظ، مُنع أيضا من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات. ودين مخلوف بتهمة "النيل من معنويات الجيش" على خلفية مشادة لفظية مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.

وأضاف أولاد علي "لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة". وأوضح المحامي أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله. وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا في شباط/فبراير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

كما يُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى آذار/مارس 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي. وحكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم.

وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 تموز/يوليو 2021.

فرانس24/ أ ف ب

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