لماذا ترفض قوى تونسية الدستور الجديد الذي أعده الرئيس سعيّد وتعتبره "خطفا للدولة"؟

03:23 الرئيس التونسي قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 © أ ف ب/ أرشيف

ترفض قوى سياسية تونسية الدستور الجديد الذي جاء به الرئيس قيس سعيّد، علما أنه من المقرر أن يقدمه رئيس اللجنة التي تكلفت بصياغته الصادق بلعيد إلى الرئيس الاثنين، وفق ما أعلنه السبت. وفي حديث لقناة فرانس24، قال النائب والمحامي والقيادي في "جبهة الخلاص" سمير ديلو: "من اليسير أن يدعي رئيس الجمهورية أنه يصلح، لكن للإصلاح علامات ومسارات لم يسر في أي منها قيس سعيّد. هو اعتمد على الأزمة التي ساهم فيها لكي يستأثر بكل السلطات وجميع الصلاحيات. ولم يفوضه أحد سواء من الذين انتخبوه أو من الذين لم يصوتوا له أن يكتب دستورا للجمهورية"، مضيفا: "لحد اللحظة التي أتكلم فيها لا يعلم أي مواطن أي معلومة أو أي معطى عن أي فصل من هذا الدستور".