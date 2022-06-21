تل أبيب والرباط تعتزمان توقيع اتفاقية لاستقدام عمال مغاربة في التمريض والبناء إلى إسرائيل

© أ ف ب/ أرشيف

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يتحدث إلى نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بعد توقيع اتفاقيات. الرباط في 11 أغسطس/آب 2021.

تعتزم تل أبيب والرباط توقيع اتفاقية يتم بموجبها استقدام عمال مغاربة للعمل في قطاعي التمريض والبناء بإسرائيل، وفق ما أعلنته الثلاثاء وزارة داخلية هذه الأخيرة في بيان. وسيكون "الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون شهر" بهذا الخصوص، "إضافة إلى خلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع" حسب ما نقله البيان عن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، التي عرضت أيضا "استقدام مغاربة للعمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة". وشاكيد هي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب منذ تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية برعاية أمريكية أواخر العام 2020.

إعلان اقرأ المزيد

أفادت وزارة الداخلية الإسرائيلية الثلاثاء بمناسبة زيارة وزيرة الداخلية إيليت شاكيد إلى المغرب أن تل أبيب والرباط تعتزمان إبرام اتفاق تعاون، لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل، للعمل في قطاعي البناء والتمريض.

وقالت الوزارة في بيان إن شاكيد "اتفقت، خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على توقيع اتفاقية ثنائية لجلب عمال البناء والتمريض إلى إسرائيل".

ونقل البيان عن شاكيد قولها: "الهدف هو بدء تجربة أولية في غضون شهر لاستقدام عمال التمريض وعمال البناء من المغرب إلى إسرائيل، إضافة إلى خلق روابط جديدة في مجالات التجارة والأمن والدفاع".

وشاكيد هي رابع وزيرة إسرائيلية تزور المغرب منذ تطبيع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية برعاية أمريكية أواخر العام 2020. ووقع الطرفان منذ ذلك الحين اتفاقات تعاون في عدة مجالات أمنية واقتصادية وثقافية ورياضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء أجرت شاكيد مباحثات مع نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، تطرقت خصوصا "إلى التعاون في مجال تحلية مياه البحر والتكنولوجيا الطبية"، كما عرضت "استقدام مغاربة للعمل في قطاع التكنولوجيا الحديثة"، وفق ما أوضح الجانب الإسرائيلي.

وعبرت في مباحثاتها مع وزير الخارجية المغربي "للمرة الأولى عن دعم إسرائيل لسيادة المغرب على الصحراء الغربية"، بحسب بيان وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وكان تطبيع الرباط وتل أبيب علاقاتهما الدبلوماسية تم في إطار اتفاق ثلاثي، ينص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.

وتزامنت زيارة شاكيد للمغرب، التي تستمر حتى الخميس، مع إعلان زعيمي الائتلاف الحاكم في إسرائيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، الإثنين طرح مشروع قانون لحل البرلمان ما يستدعي بعد ذلك الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك