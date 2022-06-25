رئيس الوزراء الإسباني يحمل مسؤولية مقتل مهاجرين في مليلية لـ"مافيات تمارس الإتجار بالبشر"

مئات المهاجرين الأفارقة حاولوا العبور إلى جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب، 24 حزيران/يونيو 2022.

حمّل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت "مافيات تمارس الإتجار بالبشر" مسؤولية مقتل 18 مهاجرا على الأقل أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر أفريقي العبور إلى جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب معتبرا ما حدث "اعتداء على وحدة أراضي" بلاده. وتشهد مليلية وجارتها سبتة، الجيبان الإسبانيان على الساحل الشمالي للمغرب، منذ أعوام محاولات دخول يقوم بها آلاف من المهاجرين الأفارقة الساعين إلى بلوغ أوروبا.

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إنه "اعتداء على وحدة أراضي إسبانيا"، بهذه العبارات وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز السبت المأساة التي وقعت الجمعة في مليلية، حين حاول نحو ألفي مهاجر أفريقي اقتحام هذا الجيب الإسباني الواقع في الأراضي المغربية.

وأفادت آخر حصيلة للسلطات المغربية أن 18 مهاجرا على الأقل قضوا في التدافع. ونسب سانشيز في مؤتمر صحافي في مدريد ما حصل إلى "مافيات تمارس الاتجار بالبشر".

ويقع جيبا ومليلية وجارتها سبتة الإسبانيان على الساحل الشمالي للمغرب، الأمر الذي يجعلهما يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

وتشهد المدينتان منذ أعوام محاولات دخول يقوم بها آلاف من المهاجرين الأفارقة الساعين إلى بلوغ أوروبا.

وندد سانشيز بما اعتبره "اعتداء (...) عنيفا ومنظما من جانب مافيات تمارس الإتجار بالبشر على مدينة هي أرض إسبانية".

وأضاف رئيس الوزراء الاشتراكي "بناء عليه، فإن ما جرى اعتداء على وحدة أراضي بلادنا".

وأوضح أن "الدرك المغربي عمل بالتنسيق مع قوات الأمن (الإسبانية) لصد هذا الهجوم العنيف الذي شهدناه" الجمعة.

وقال أيضا "إذا كان ثمة مسؤول عن كل ما حدث على الحدود، فهي المافيات التي تتاجر بالبشر".

فرانس24/ أ ف ب

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