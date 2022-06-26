الجزائر: هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب مناطق في ولاية وهران

جماهير جزائرية أثناء توجهها لحضور حفل افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في ملعب وهران، 25 حزيران/ يونيو 2022.

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة الأحد مناطق في ولاية وهران بشمال غرب الجزائر، وفق تأكيد وسائل إعلام محلية. وأوردت التقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن مركز الهزة كان على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة وهران تستضيف خلال هذه الفترة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

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أعلنت وسائل إعلام جزائرية رسمية الأحد أن هزة أرضية قوتها 5.1 درجة ضربت مناطق في ولاية وهران بشمال غرب البلاد.

ووقعت الهزة في حدود الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي (19:17 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزها على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل، حسبما أوردته التقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وتستضيف وهران منذ أمس السبت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة أكثر من 3000 رياضي.

فرانس24/ رويترز

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