نقل رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي إلى المستشفى بعد يومين من اعتقاله

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قال محامي رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي إن موكله نقل بشكل عاجل إلى المستشفى السبت، إثر تدهور حالته الصحية بسبب تمسكه بالإضراب عن الطعام الذي بدأه الخميس، وعدم تمكينه من تناول الدواء. واعتقلت الشرطة الجبالي الخميس في خطوة يرى مراقبون أنها ستعزز مخاوف المعارضة في تونس بخصوص مسار حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيّد على السلطة التنفيذية العام الماضي، ويصفها خصومه بأنها انقلاب.

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بعد تدهور وضعه الصحي، نقل رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي، السبت إلى المستشفى، وفق ما أكد محاميه.

وأوضح دفاع الجبالي الذي تولى سابقا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي قبل أن يستقيل سنة 2014، أن "حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام بدون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري، موضحا أن الشرطة "لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة".

ولم يكشف المحامي زياد طاهر أسباب توقيف موكله. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أمر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

ويخضع الجبالي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 2011 و2013، للتحقيق منذ أكثر من شهر، على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، كانت الشرطة داهمته في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".

فرانس24/ أ ف ب

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