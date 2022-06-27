القضاء التونسي يفرج عن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي

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رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي.
رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي. © أ ف ب/ أرشيف
نص: فرانس24 تابِع
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قال المحامي سمير ديلو الإثنين إنه تم الإفراج عن رئيس الحكومة التونسية السابق والقيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي بعد أربعة أيام من توقيفه، على أن يبقى على ذمة التحقيقات والأبحاث المتعلقة بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية.

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قرر قاضي تحقيق بالقطب القضائي مساء الإثنين الإفراج عن رئيس الحكومة السابق حمّادي الجبالي وفق ما أكده المحامي سمير ديلو.

وقال ديلو إنه تم الإفراج عن الجبالي على أن يبقى على ذمة التحقيقات والأبحاث المتعلقة بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية.

والجبالي، وهو أيضا قيادي في حزب النهضة الإسلامي، كان موقوفا منذ أربعة أيام، وكان قد بدأ إضرابا عن الطعام نقل على أثره إلى المستشفى.

 

فرانس24/ رويترز

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