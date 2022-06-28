الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل مهاجرين على الحدود الإسبانية المغربية

مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون العبور إلى جيب مليلية الإسباني عبر المغرب.

طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات مقتل 23 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني الواقع في الأراضي المغربية. واستنكر الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك لجوء المغرب وإسبانيا إلى "استخدام مفرط للقوة" ضد المهاجرين في مليلية، واعتبر أنه أمر "غير مقبول".

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دعت ناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في جنيف الثلاثاء إلى فتح تحقيق مستقل بعد محاولة مهاجرين دخول جيب مليلية الإسباني الواقع في الأراضي المغربية وما رافقها من أحداث دامية.

وبناء على طلب من كينيا، من المقرر عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الأربعاء بشأن الأحداث في مليلية.

ولقي 23 مهاجرا على الأقل حتفهم وأصيب 140 شرطيا، وفقا للسلطات المغربية، أثناء محاولة دخول نحو ألفي مهاجر جيب مليلية.

وهذه الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق خلال المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور. وهما الجيبان الإسبانيان الواقعان في شمال المغرب اللذان يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

وفي وقت لاحق الثلاثاء استنكر الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لجوء المغرب وإسبانيا في مليلية إلى "استخدام مفرط للقوة" ضد المهاجرين في مأساة أسفرت عن "مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين".

وأضاف "هذا غير مقبول" و"يجب التحقيق" في هذه المأساة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لاحظت الاستخدام المفرط للقوة "على جانبي الحدود".

وتابع "لقد صدمنا بمشاهد العنف الذي وقع عند الحدود بين المغرب وإسبانيا في شمال أفريقيا نهاية هذا الأسبوع والذي أسفر عن مقتل العشرات من طالبي لجوء ومهاجرين".

وأشار دوجاريك إلى أن "الأشخاص الذين يهاجرون لديهم حقوق يجب احترامها، وكثيرا ما نراها تنتهك".

فرانس24/ أ ف ب

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