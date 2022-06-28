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والد المغربي إبراهيم سعدون: نستطيع اليوم التواصل مع ابني ولم نعلم بانخراطه في الجيش الأوكراني

04:42 طاهر سعدون والد الشاب المغربي إبراهيم سعدون © فرانس 24

صرح طاهر سعدون، والد الشاب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام في جمهورية دونيتسك لفرانس 24، بأن عائلة الشاب المغربي حصلت على ترخيص من جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لروسيا بالتواصل معه. سعدون أكد صعوبة الاتصال بابنه لاستمرار الحرب وعمليات القصف، وأكد أنه لم يطلب من السلطات المغربية الاتصال بنظيرتها في دونيتسك لكنه يطالب بفتح قنوات للعثور على حلول لهذه "الورطة". وأضاف بأن ابنه انخرط في الجيش الأوكراني دون علم عائلته.