مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار موقف موحد بشأن مأساة مقتل مهاجرين على سياج مليلية

23 مهاجرا لقوا حتفهم عند محاولتهم العبور إلى مليلية الإسبانية في 24 يونيو 2022

فشل مجلس الأمن الدولي الأربعاء خلال جلسة مغلقة في الاتفاق على موقف موحد بشأن مأساة مقتل مهاجرين أفارقة بمليلية. وأكد دبلوماسين أن النص، الذي أثار على وجه الخصوص امتعاض الولايات المتحدة، لم يرَ النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس.

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أعلن دبلوماسيون أن أعضاء مجلس الأمن الدولي فشلوا الأربعاء خلال جلسة مغلقة في الاتفاق على موقف موحد بشأن المأساة التي شهدتها مليلية بمقتل مهاجرين على السياج الحدودي مع المغرب.

وكانت كينيا التي طلبت عقد هذه الجلسة اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الفاجعة.

وأكد دبلوماسين أن هذا النص، الذي أثار على وجه الخصوص امتعاض الولايات المتحدة، لم يرَ النور في غياب الإجماع المطلوب لصدوره عن المجلس.

ووصل الانقسام حول هذه القضية إلى أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة وهم غانا والغابون وكينيا إذ لم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع مأساة مليلية.

وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة اقتحام السياج الفاصل بين مليلية والمغرب.

المناقشات مستمرة

من جهته رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة مايكل كيبوينو في أعقاب الجلسة الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحافيين أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن هذا النص.

ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها إيلز براندس كيهريس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.

وأصدر الدبلوماسي الكيني بيانا إثر الجلسة أكد فيه أن المهاجرين الأفارقة "تعرضوا لوحشية مروعة من قبل قوات الأمن أثناء سعيهم لدخول جيب مليلية الإسباني".

وأضاف أن الهدف من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن هو الدعوة إلى "معاملة إنسانية" للأفارقة والتأكيد على ضرورة "الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم".

وفي إشارة إلى الطريقة المختلفة جدا التي يتعامل بها مجلس الأمن مع الأزمة في أوكرانيا، قال كيبوبنو إن "مجلس الأمن وأعضاءه قلقون للغاية بشأن مصير اللاجئين الفارين من نزاعات أخرى". وأضاف "نعتقد أن الأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم يستحقون نفس الاحترام".

فرانس24/ أ ف ب

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