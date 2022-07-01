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تونس: ردود فعل متباينة على مشروع الدستور الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية

02:59 صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

أثار نشر مشروع الدستور التونسي الجديد ردود فعل متباينة في الشارع والأوساط السياسية في البلاد، فبينما رأى معارضو الرئيس قيس سعيّد في هذا المشروع عودة بالبلاد لمرحلة ما قبل ثورة عام 2011، رأى مؤيدوه أنه يتجاوز تشتت مؤسسات الدولة، وستمثل الموافقة عليه مرحلة جديدة للبلاد. وتبقى الأنظار متجهة لموقف الاتحاد التونسي العام للشغل، الذي أكد أنه سيشارك في الاستفتاء، وسيحدد موافقته من عدمها في اجتماع السبت. التفاصيل مع مراسل فرانس24 في تونس نور الدين مباركي.