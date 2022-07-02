الصحراء الغربية: المبعوث الأممي يزور المغرب السبت ويعتزم مقابلة "جميع أصحاب المصلحة بالمنطقة"

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يزور المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا المغرب السبت للقاء مسؤولين، كما أعلنت الأمم المتحدة، مضيفة أنه يعتزم مقابلة "جميع أصحاب المصلحة بالمنطقة" و"زيارة الصحراء الغربية أيضا".

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أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة أن المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا سيزور المغرب السبت، مضيفا أنه "يعتزم زيارة الصحراء الغربية أيضا" ومقابلة "جميع أصحاب المصلحة في المنطقة في الأيام المقبلة".

وعن احتمال إعادة إطلاق طاولات مستديرة مماثلة لتلك التي نظمها المبعوث الألماني السابق هورست كولر عام 2019 قبل استقالته، أشار دوجاريك أن "ما يبحث عنه (دي ميستورا) هو كيف يمكننا دفع الحوار قدما في سياق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

قام ستيفان دي ميستورا بعد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر بأول جولة له في المنطقة في كانون الثاني/يناير قادته إلى الرباط وموريتانيا والجزائر ومخيمات تندوف في الجزائر للقاء ممثلي جبهة بوليساريو.

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لكن، في حين تؤيد الرباط استئناف اللقاءات بصيغة الموائد المستديرة، تدعو الجزائر لإجراء مفاوضات ثنائية بين جبهة بوليساريو والمغرب.

ويقترح المغرب الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من المستعمرة الإسبانية السابقة الغنية بالموارد الباطنية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. في المقابل، تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت رعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

فرانس24/ أ ف ب

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