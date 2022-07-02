ريبورتاج: انقسام في الشارع التونسي بعد الكشف عن مشروع الدستور الجديد الذي طرحه سعيّد

01:37 شاب تونسي يبدي رأيه بمسودة الدستور الجديد © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد الكشف الجمعة عن مسودة الدستور التونسي الجديد الذي يريده قيس سعيّد، تباينت آراء التونسيون بخصوص أهميته والصلاحيات التي يمنحها للرئيس، وهذا قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي هام من شأنه رسم سياسة البلاد في السنوات المقبلة. ففيما اعتبر البعض أن الدستور فرصةً لإصلاح البلاد التي تمر بوضع اقتصادي وسياسي هش منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2010، يرى البعض الآخر أن في هذا المشروع تراجعا عن البناء الديمقراطي. ريبورتاج لمراسل فرانس24 في تونس سيف الله المشاط