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تونس: دعوات للتأجيل والمقاطعة مع انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

03:35 صورة ملتقطة عن الشاشة. ©

طالت الانتقادات مشروع الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد الذي يريده الرئيس قيس سعيّد، حتى من قلب اللجان التي عينها بنفسه، حيث نأى رئيس لجنة صياغة الدستور، الصادق بلعيد بنفسه عن هذه الخطوة، وقال إن نص سعيّد يمهد الطريق "لديكتاتورية مشينة". في السياق، قال مراسل فرانس24: "الجدل قائم ليس فقط على خلفية تصريحات الصادق بلعيد بل تصريحات أخرى لأحد مهندسي لجنة صياغة الدستور أمين محفوظ الذي اعتبر أن تغييرا شبه كلي طال المسوّدة التي قدمت للرئيس، وانتقد أغلبية المواد المتضمنة". وأضاف نور الدين مباركي: "هناك دعوات إلى مقاطعة الاستفتاء، وأخرى إلى التصويت بلا فقط، فيما دعت شخصيات وطنية إلى الاستفتاء على المشروعين المقدمين للدستور من الهيئة الاستشارية ومن الرئيس، كما أن هناك من دعا إلى التأجيل لكن لا يبدو أن سعيّد سيتراجع مع انطلاق الحملة الانتخابية".