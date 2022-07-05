60 عاما على استقلال الجزائر

"الأقدام السوداء"... معمرون فرنسيون يستذكرون محنة مغادرتهم الجزائر

01:39 معمرون من "الأقدام السوداء" في ميناء مرسيليا الفرنسي قدموا من الجزائر © فرانس24

في الوقت الذي كان فيه الجزائريون يحتفلون باستقلال بلادهم، كان مئات آلاف الفرنسيين المعمرين هناك يستقلون البواخر والطائرات لمغادرة البلاد، هؤلاء، يطلق عليهم اليوم "الأقدام السوداء"، حين وصولهم فرنسا في المرة الأولى سنة 1962 طالب عمدة مدينة مرسيليا حينها بإعادة تأهيلهم بعيدا عن المدينة. في خضم ذلك، أدت الفوضى التي رافقت عمليات الإجلاء إلى تفرق عائلات بأسرها، ومن حالفهم الحظ واجهوا متاعب أخرى، ففي نظر الفرنسيين كان هؤلاء يمثلون نموذجا للمعمرين الأثرياء، لذلك قوبلوا بمعاملة سيئة.