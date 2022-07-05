تونس: سعيّد يدعو إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور ويؤكد أنه "لا خوف على الحقوق والحريات"

الرئيس التونسي قيس سعيّد يلقي كلمة في حفل أداء اليمين في قصر قرطاج. تونس في 27 فبراير شباط/فبراير 2020.

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد في رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك الثلاثاء، إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز/يولو. ودافع سعيّد عن مشروع الدستور الذي أثار جدلا كبيرا وانقساما حتى في صلب الهيئة المكلفة بصياغته، مؤكدا أنه "لا خوف على الحقوق والحريّات" فهو من "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".

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دافع الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء عن مشروع الدستور المثير للجدل، الذي سيعرض للاستفتاء هذا الشهر، وتنامت الانتقادات للمشروع بعدما نأى رئيس اللجنة الذي كلّف بصياغة المسودة الصادق بلعيد بنفسه عن النص المنشور.

وفي رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك الثلاثاء، دافع سعيّد بقوة عن مشروع الدستور وقال إنه "من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".

كما شدد سعيّد في رسالته على أنه "لا خوف على الحقوق والحريّات". ورد على الانتقادات الموجهة إليه والتي تعتبر أن الدستور الجديد "يهيئ لعودة الاستبداد"، مؤكدا "ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".

وخاطب التونسيين "قولوا نعم" للاستفتاء المقرر في 25 تمّوز/يولو "حتى لا يصيب الدولة هرم".

وكان صادق بلعيد رئيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة" التي كلّفها سعيّد صياغة دستور جديد، قد قدم مسودّته للرئيس في 22 حزيران/يونيو.

ثم نأى بنفسه من النص الذي نشره سعيّد الخميس، في رسالة نشرتها صحيفة الصباح الأحد وأكّد لوكالة الأنباء الفرنسية أنه كاتبها.

وفي رسالته، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أنّ مسودة الدستور الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية "لا تمت بصلة إلى تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس".

وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت، قرّر سعيّد إثر أزمة سياسية في البلاد احتكار السلطات واقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وقام بحلّه لاحقا، في خطوة واجهت العديد من الانتقادات من المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابا".

فرانس24 / أ ف ب

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