مباشر- ستينية الاستقلال: مرحلة جديدة من تاريخ الجزائر؟

احتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر © أ ف ب

يتوقف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الخاصة عند الذكرى الستين لاستقلال الجزائر بعد 132 عاما من الوجود الفرنسي وعند آفاق البلاد في مجال مصالحة الذاكرة مع المستعمر السابق واستعادة دورها المركزي في المنطقة والرهانات التي تنتظرها على مستوى الاقتصاد والحقوق والحريات. يشارك في الحلقة مجموعة من الضيوف :- من الجزائر العاصمة الدكتور محمد الأمين بلغيث المؤرخ والأكاديمي- وفي الأستوديو: الأستاذ محمد بن خروف الأكاديمي ورئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج والسيد سمير يحياوي الناشط السياسي.