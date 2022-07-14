الجزائر: تبون يعين إبراهيم جمال كسالي وزيرا جديدا للمالية

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس تعيين وزير جديد للمالية، خلفا للوزير السابق المقال منذ أكثر من شهر. وقالت الإذاعة الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر تعيين إبراهيم جمال كسالي خلفا لعبد الرحمن راوية.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت الإذاعة الجزائرية أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر الخميس تعيين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية.

وكان تبون قد أنهى مهام الوزير راوية في 14 من شهر يونيو/أغسطس، دون توضيح أسباب ذلك، وخلفه كسالي في المنصب بالنيابة والذي كان يشغل آنذاك منصب الأمين العام للوزارة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك