رئيس الأركان الإسرائيلي يزور المغرب للمرة الأولى لبحث اتفاقات دفاعية

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يحل رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي ضيفا على المغرب الإثنين في أول زيارة علنية على هذا المستوى بين البلدين اللذين عززا مستوى العلاقات بينهما عام 2020 في إطار حملة دبلوماسية أمريكية. وبينما توضح إسرائيل أن زيارة كوخافي تأتي في إطار التعاون الدفاعي مع المغرب، تسعى الرباط إلى التوسط من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين.

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يقوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي بزيارة إلى المغرب الإثنين في إطار التعاون المتنامي بين البلدين، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف لتلفزيون "واي نت" أن من بين المواضيع التي سيتم مناقشتها "تبادل المعارف والتدريب والقدرة على التدريب معا في مناورات مشتركة وتطوير الأسلحة وإلى جانب نقل المعرفة ربما بخصوص الأسلحة أيضا". ولحد الساعة لم يصدر تعليق من الرباط.

ويأتي التقارب المغربي مع إسرائيل عقب اتفاق تطبيع مع الإمارات والبحرين، وهي اتفاقيات جاءت في إطار سعي واشنطن لتوثيق التعاون بين حلفائها لتعويض نفوذ إيران المتصاعد، ويطلق عليها اسم "اتفاقيات إبراهيم".

وكانت أقامت إسرائيل والمغرب علاقات منخفضة المستوى في التسعينيات، لكن تم تعليقها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل العام 2000. ونجم عن تحديث العلاقات العام 2020، زيارات مباشرة بين البلدين ومجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي لرويترز في مقابلة بخصوص العلاقات مع المغرب "ليس كل شيء يتعلق بالأمن... هناك اهتمامات أخرى تجمعنا ونشترك فيها".

كما نسبت ميخائيلي الفضل للمغرب الذي توسط من أجل الوصول إلى اتفاق لفتح معبر حدودي بشكل دائم بين الأردن والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وهو أمر مهم لحركة المرور الفلسطينية، وأضافت الوزيرة أنها تجري محادثات مع الرباط بخصوص مشاريع أخرى للبنية التحتية.

وتابعت ميخائيلي "المغرب هو اللاعب القادر على جمع الكل معا وتخفيف المصاعب التي يواجهها الجميع مهما كانت المسألة... لديهم طريقة للتحدث مع الجميع تجعلهم يلتفون حول الطاولة ويتعاونون".

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه استضاف وحدة كوماندوز مغربية في تدريبات متعددة الجنسيات في يوليو/ تموز 2021، وأقام علاقات عسكرية مباشرة مع الرباط في مارس/ آذار 2022، كما استضاف الشهر الماضي ضباطا مغربيين سامين للاتفاق على برنامج عمل مشترك لمدة عام كامل.

فرانس24/رويترز

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