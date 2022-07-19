تونس: مثول زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أمام القضاء بشبهة تبييض أموال

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي في صورة ملتقطة من الشاشة.

مثل رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في قضية يتهم فيها بغسيل أموال وسط تعزيزات أمنية كبيرة، فيما تظاهر حوالي مئتي شخص من أنصاره ومن قيادات الحزب أمام المحكمة. ويأتي استجواب الغنوشي قبل أيام من إجراء الرئيس قيس سعيّد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.

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مثل رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي (81 عاما) الثلاثاء أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس في قضية يتهم فيها بتبييض أموال وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وتظاهر حوالي مئتي شخص من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ورددوا "حريات حريات" و"بالروح بالدم نفديك يا الغنوشي"، ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".

وكانت وزارة الداخلية أعلمت بأن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم "نماء تونس".

دُعي الغنوشي للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له.

أعلنت السلطات التونسية في وقت سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي والجبالي. وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

ويأتي استجواب الغنوشي قبل أقل من أسبوع من إجراء الرئيس قيس سعيّد استفتاء على دستور جديد يوسع سلطاته بدرجة كبيرة في خطوة رفضتها حركة النهضة وغيرها من الأحزاب باعتبارها غير قانونية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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