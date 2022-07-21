الجزائر تقبض على مدير المخابرات التونسي السابق وتسلمه لتونس
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ألقت الجزائر القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو وأعادته إلى تونس وفق ما قاله مسؤول أمني تونسي الخميس.
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ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو بعد دخوله خلسة إلى بلدة جزائرية بالقرب من الحدود التونسية وسلمته إلى تونس بحسب مسؤول أمني تونسي.
ويعتبر لونقو قياديا أمنيا سابقا مثيرا للجدل حيث شغل أيضا منصب ملحق أمني بسفارة تونس في باريس قبل أن يزاح ويتم وضعه رهن الإقامة الجبرية وعزله من مهامه بعد سيطرة الرئيس قيس سعيّد على السلطة التنفيذية وإغلاق البرلمان.
فرانس24/ رويترز
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