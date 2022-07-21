ريبورتاج: مشروع الدستور التونسي المعروض للاستفتاء يثير جدلا بين طلاب سعيّد السابقين

02:02 جدل بين طلاب سابقين لقيس سعيّد بشأن مشروع الدستور التونسي المعروض للاستفتاء. © صورة من شاشة فرانس 24

يتوجه التونسيون في 25 تموز/ يوليو للتصويت في استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه قيس سعيّد وسط دعوات للمقاطعة وانتقادات للرئيس التونسي. ورغم إدخال سعيّد تعديلات على المسودة، إلا أنها لم تشمل صلاحيات الرئيس الواسعة في سن القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتخاذ القرارت بصفة منفردة. مراسل فرانس24 في تونس سيف الله المشاط يرصد رؤية طلاب قيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري، للإجراءات التي اتخذها وصولا إلى الاستفتاء.