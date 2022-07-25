مباشر: التونسيون يصوتون في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد

استفتاء تونس

يصوت التونسيون الاثنين تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية في الـ 25 من يوليو، على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس قيس سعيّد، والذي من المقرر أن يحل محل دستور عام 2014. مشروع الدستور الجديد من المقرر أن يمنح سعيّد صلاحيات واسعة جديدة. ويعتقد المعارضون له أنه قد يعيد تونس إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011. أكثر من 11 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، على أن تغلق عند الساعة 21.00.

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10.30 ماهي أبرز ملامح الدسور التونسي الجديد المعروض على الاستفتاء؟

ملامح مشروع الدستور التونسي الجديد #تونس 🇹🇳 : ما الفرق بين دستور 2014 ودستور 2022؟



❓ ما هي أهم النقاط التي ينص عليها الدستور الجديد ؟ https://t.co/TlVbSdQxn2 🔗 #دستور#قيس_سعيد#استفتاء_تونس — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) July 25, 2022

تونسي يصوت في الاستفتاء على الدتور الجديد في مركز اقتراع في منطقة حي التضامن الشعبي © صبرا منصر

9.00 نافذة من تونس مع موفد فرانس 24 إلى تونس العاصمة ، محمد فرحات

14:08

8.30 قيس سعيّد يدلي بصوته ويطالب التونسيين بحسم أمرهم

أدلى الرئيس التونسي قيس سعيّد مصحوبا بزوجته اشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للاعلاميين إثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حر في التصويت". وتابع: "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

وأضاف الرئيس التونسي: "على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ... نحن اليوم أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة".

8.00 تونس: فتح أبواب مراكز التصويت على دستور تونس الجديد

شرع التونسيون الإثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائمًا قبل العام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش .

6.00: تسعة ملايين تونسي على قائمة التصويت

سجّل 9,296,064 ناخبًا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الإثنين للاقتراع.

فرانس24

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