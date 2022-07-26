استفتاء تونس: النسبة الأولية للمشاركة بلغت 27,54%

نشرت في:

استفتاء على مشروع دستور جديد في تونس. 25 تموز/يوليو 2022
استفتاء على مشروع دستور جديد في تونس. 25 تموز/يوليو 2022 © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
|
فيديو: نور الدين مباركي
2 دقائق

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية مساء الإثنين أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور بلغت 27,54%. مايعني أن حوالي 2.500 ناخبا قاموا بعمليات التصويت. وبحسب نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع تبين أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء قد ينال ما بين 92 إلى 93% من الأصوات.

إعلان

بلغت نسبة المشاركة في استفتاء تونس على مشروع الدستور 27,54% من الناخبين المسجلين، بحسب ما أعلنت هيئة الانتخابات الإثنين. وفي مؤتمر صحافي قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن 2,458,985 ناخبا "كانوا في الموعد" وأدلوا بأصواتهم، لافتا إلى أن النسبة "قابلة للارتفاع" لأن بعض المكاتب خارج البلاد لا تزال مفتوحة.   

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجل 9,296,064 ناخبا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وقد بدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم منذ السبت.

وقد تم فتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحا قبل أن تغلق في العاشرة مساء لتبدأ مرحلة فرز الأصوات.

وبحسب استطلاعات للرأي قامت بها شركة سيغما كونساي سيحظى االدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء بنسبة مابين 92 %و 93% من الأصوات.

ونزل بضع مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلا للاحتفال بما يعتبرونه "انتصارا" ورددوا "بالروح بالدم نفديك يا قيس" وهم يلوحون بعلم البلاد.

بينما يرى معارضوه أن الدستور الجديد يمنح صلاحيات واسعة له وقد يعيد البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية إلى نظام سلطوي شبيه بذاك الذي كان قائمًا قبل العام 2011 ، يؤكد الرئيس التونسي أن الاستفتاء سينهي الأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كل السلطات في البلاد قبل عام.

 وأدلى الرئيس التونسي مصحوبا بزوجته إشراف شبيل بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".

وتابع: "نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR