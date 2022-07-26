الرباط وتل أبيب توقعان اتفاق تعاون في المجال القضائي

دبلوماسية

جانب من مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين المغرب وإسرائيل، 22 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وقع المغرب وإسرائيل الثلاثاء على هامش زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إلى المملكة مذكرة تعاون في المجال القضائي وذلك لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى إطلاق حوار بين المحاكم الشرعية المتخصصة في شؤون الأسرة في البلدين. ويأتي هذا التعاون في إطار تمتين العلاقات الدبلوماسية منذ استئنافها أواخر 2020.

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وقع المغرب وإسرائيل الثلاثاء بالرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك أثناء زيارة وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إلى المملكة، في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البلدين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

تهدف المذكرة، التي وقعها عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشكل خاص إلى التعاون لتحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، وكذلك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

كما تنص على إطلاق حوار بين المحاكم الشرعية المتخصصة في شؤون الأسرة في البلدين.

ويقدر عدد المغاربة اليهود بحوالى ثلاثة آلاف شخص، وهم أكبر طائفة يهودية في شمال أفريقيا، على الرغم من الهجرة الكبيرة إلى إسرائيل منذ 1948.

يأتي توقيع الاتفاق في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وتثير زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب عادة احتجاجات النشطاء المناهضين للتطبيع تضامنا مع الفلسطينيين، غير أنها لا تلقى في الغالب استجابة واسعة.

تتزامن زيارة ساعر إلى المغرب التي تستمر حتى الخميس، مع زيارة زميله في الحكومة الإسرائيلية وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إلى المملكة.

الأسبوع الماضي كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قام بزيارة إلى المغرب، تضمنت خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

على الصعيد المدني، تتواصل الشراكة بين البلدين بوتيرة قوية جدا في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

فرانس24/ أ ف ب

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