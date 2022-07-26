المغرب: مقتل شخص وإصابة آخر في حريق غابات بإقليم تاونات شمال البلاد

كوارث طبيعية

تسببت الحرائق في المغرب التي اندلعت مجددا بعد أيام على احتوائها، في مقتل شخص وإصابة آخر وهما متوطوعان في إخماد الحرائق في إقليم تاونات. وسعت أجهزة الإطفاء ليل الإثنين الثلاثاء إلى السيطرة على الحريق بعد تأمين سلامة عدد من القرويين. وأتت النيران على حوالي 33 هكتار من المناطق الحرجية بحسب السلطات المحلية.

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قتل متطوع وأصيب آخر الإثنين في حريق في إقليم تاونات بشمال المغرب، إذ كانا يشاركان في إخماد حريق في إحدى غابات الإقليم القريب من فاس ومكناس، حيث اشتعلت بؤر النيران مجددا بعد أيام على احتواء الحرائق، وفق ما أفادت السلطات المحلية. بينما نقل المصاب إلى المستشفى وهو ليس في حال الخطر.

وقالت السلطات المغربية إن النيران في المنطقة أتت على حوالي 33 هكتار من المناطق الحرجية. وعملت أجهزة الإطفاء ليل الإثنين الثلاثاء على إخماد الحريق بعد تأمين سلامة عدد من القرويين.

وتسببت بؤر نيران خامدة في اشتعال النيران مجددا بدرجات متفاوتة خلال الساعات الماضية في شمال المغرب ولا سيما في إقليم العرائش جنوب طنجة، الذي سبق واجتاحته مؤخرا حرائق غابات عنيفة أوقعت قتيلا.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت الجمعة اعتزامها إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات المتضررة في شمال المملكة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة. وقد رصدت لها ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).

ويذكر أنه اندلع 285 حريقا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2021 ، أتت على 2782 هكتارا من الأحراج وخصوصا في منطقة الريف الجبلية (شمال).

وأوضح سعيد شكري الخبير البيئي المغربي أن هذه الحرائق ناجمة إلى حد بعيد عن أسباب بشرية، غير أن "واقع التغير المناخي" ساهم في تأجيجها.

ويشهد المغرب في السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتتعرض المملكة منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.

فرانس24/أ ف ب

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