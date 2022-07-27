المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف يوليو

أعلنت السلطات المحلية في إقليم العرائش شمال المغرب الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف يوليو/تموز، بعد وفاة سيدتين "اختناقا" مشيرة إلى أنهما لم تلبيا نداءات السلطات "بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران". ويأتي سقوط هاتين الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق غابات أخرى اندلعت في إقليم تاونات.

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تسببت حرائق غابات جديدة اندلعت في شمال المغرب بمقتل سيدتين توفيتا "اختناقا"، حسب ما أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش الثلاثاء، ما يرفع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى أربع وفيات منذ منتصف يوليو/تموز.

وأوردت السلطات المحلية لإقليم العرائش بأنه "تم تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية (...) بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران". وأوضحت في وقت لاحق أن فرق الإنقاذ أجلت 712 أسرة من 13 قرية "بعيدا عن أماكن الخطر"، مشيرة إلى "استمرار 4 بؤر نشيطة للنيران تجاهد طواقم الإطفاء لإخمادها" إلى حدود مساء الثلاثاء.

ويأتي سقوط هاتين الضحيتين غداة وفاة متطوع في فرق إخماد حرائق غابات أخرى في إقليم تاونات (شمال). وسبق أن قضى شخص جراء حرائق شبت بغابات قرب العرائش منتصف يوليو/تموز.

وواصلت فرق الإنقاذ ليل الثلاثاء جهود السيطرة عليها في أربع بؤر زاد من إذكائها هبوب رياح قوية. و"تم التمكن من تحييد الخطر" الذي يتهدد ساكنة قرية مجاورة، وفق ما أكدت السلطات المحلية.

ودعمت السلطات منذ الإثنين فرق الإنقاذ بطائرات إطفاء ومتطوعين للسيطرة على حرائق اندلعت في عدة غابات في شمال غرب البلاد، أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي. وتجاوزت مساحة الغابات المتضررة من الحرائق التي اندلعت بين 13و18 يوليو/تموز، 10,500 هكتار.

وينوي المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها الحرائق، وفق ما أعلنت الحكومة الجمعة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة. ورصدت للبرنامج ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).

وتشهد البلاد خلال السنوات الأخيرة اندلاع حرائق غابات خلال الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتتعرض منذ بضعة أسابيع لموجة حر شديد تفاقم موسما جافا وإجهادا مائيا، بسبب التقلبات المناخية.

وعلى سبيل المقارنة، اندلع 285 حريقا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2021، أتت على 2782 هكتارا من الأحراج وخصوصا في منطقة الريف الجبلية في شمال المملكة.

فرانس24/ أ ف ب

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