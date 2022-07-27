ريبورتاج: ما هي أبرز ردود الفعل في تونس حيال نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد؟

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بعد تزكية الناخبين التونسيين لمشروع الدستور الجديد المقترح من الرئيس قيس سعيّد بنسبة بلغت 94,6 بالمئة، عبر المصوتون بـ"نعم" في الاستفتاء الذي جرى الإثنين عن تفاؤلهم بالمستقبل. وأظهرت نتائج سبر للآراء أن 13 بالمئة من المؤيدين صوتوا لصالح هذا الدستور عن قناعة، فيما كانت الرغبة في التغيير من جهة، والثقة في سعيّد من جهة أخرى، الدوافع الرئيسية لقرارهم. ورغم نتائج الاستفتاء، يبقى الجدل موجودا حيال الدستور وصلاحيات الرئيس في معسكر المؤيدين له أنفسهم، كما يرى جزء من التونسيين صعوبة في تغيير واقعهم المعاش.