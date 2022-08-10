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استفتاء تونس: الولايات المتحدة تصعد من انتقاداتها وفرنسا ترحب وتدعو "لحوار شامل"

01:50 © فرانس24

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الثلاثاء إن "حلم تونس بحكومة مستقلة" أصبح في خطر، في تصعيد للانتقادات الأمريكية لإجراءات الرئيس قيس سعيّد لتعزيز سلطاته، والتي سبق أن رد عليها بالقول إنها "تدخل غير مقبول".في المقابل وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء الاستفتاء المثير للجدل الذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه "مرحلة مهمة" ودعا نظيره سعيّد للعمل من أجل "حوار تشارك فيه جميع الأطراف".