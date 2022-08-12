تونس: إصابة عسكريين اثنين في اشتباكات بين الجيش وإرهابيين في جبال القصرين
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اشتبك الجيش التونسي الجمعة مع عناصر إرهابية خلال مهمة في جبل السلوم بولاية القصرين، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في تونس. ونقلا عن وزارة الدفاع فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.
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أفاد مراسل24 في تونس نورالدين مباركي أن تشكيلة عسكرية بجبل السلوم بمحافظة القصرين قد اشتبكت الجمعة مع عناصر إرهابية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكرى لفرانس24 إنه تم تحقيق إصابات مباشرة باتجاه العناصر الإرهابية فيما أصيب عسكريان اثنان بجروح طفيفة وقد تم نقلهما إلى المستشفى العسكر وحالتهما مستقرة.
فرانس24
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