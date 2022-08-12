تونس: إصابة عسكريين اثنين في اشتباكات بين الجيش وإرهابيين في جبال القصرين

صورة للجيش التونسي. © أ ف ب/ أرشيف

اشتبك الجيش التونسي الجمعة مع عناصر إرهابية خلال مهمة في جبل السلوم بولاية القصرين، وفق ما أفاد مراسل فرانس24 في تونس. ونقلا عن وزارة الدفاع فإن الاشتباكات أسفرت عن إصابة عسكريين اثنين بجروح طفيفة.