إنقاذ عشرات المهاجرين المغاربة قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية

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قارب مطاطي مستخدم من قبل المهاجرين لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

تم إنقاذ 45 شخصا قبالة جزر الكناري الإسبانية بعد منتصف ليل يوم الأحد. كما عثر على ثلاث جثث على متن القارب الذي كان يقلهم. وأشار متحدث من جهاز الإنقاذ إلى أن "كل من تم إنقاذهم مغاربة باستثناء رجل من أفريقيا جنوب الصحراء". وقال في تغريدة "تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى خمسة منهم في حالة خطيرة".

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أعلن خفر السواحل الإسباني أن جهاز الإنقاذ عثر على قارب قبالة فويرتيفنتورا في جزر الكناري وعلى متنه ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم و45 آخرين بعضهم منهك للغاية.

وقال متحدث إن عناصر الإنقاذ في سالفامينتو ماريتيمو أنقذوا قاربا عالقا قبالة جزيرة فويرتيفنتورا بعيد منتصف الليل. وأوضح أن الطاقم عثر فيه على 45 ناجيا، هم 42 رجلا وامرأتان وطفل، بالإضافة إلى ثلاث جثث.

وأشار لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن "كل من تم إنقاذهم مغاربة باستثناء رجل من أفريقيا جنوب الصحراء". وقال في تغريدة "تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى خمسة منهم في حالة خطيرة".

ومنذ مطلع العام، خاض 9589 مهاجرا رحلة بحرية بالغة الخطورة بين السواحل الأفريقية والجزر الإسبانية، مقابل 7531 مهاجرا قبل عام، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وغالبا ما تسفر محاولات الهجرة غير النظامية عبر سواحل المغرب الجنوبية والصحراء الغربية نحو جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي، عن حوادث غرق.

فرانس24/ أ ف ب

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