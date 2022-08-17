عشرات القتلى والمصابين في حرائق الغابات بالجزائر

كوارث طبيعية

كندير فرنسي يرش الماء على حريق بالقرب من قرية توجة في منطقة القبائل، شرق الجزائر العاصمة، في 13 أغسطس 2021.

وفق آخر حصيلة لضحايا الحرائق في الجزائر، أعلنت السلطات مساء الأربعاء وفاة 26 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان، كما أشارت إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن.

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قضى 26 شخصا وأُصيب العشرات في حرائق غابات تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر، وفق ما أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود مفيدا عن حصيلة جديدة للحرائق.

وقدم بلجود خلال نشرة أخبار الثامنة مساء (19,00 ت غ) التعازي لعائلات ضحايا الحرائق مشيرا إلى أنه "على مستوى ولاية الطارف تم تسجيل 24 ضحية وفي ولاية سطيف تم تسجيل ضحيتين".

وأوضحت الحماية المدنية في وقت سابق أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس ايضا سجلت 16 حريقا. وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.

ويعاني عدد من الأشخاص من حروق أو صعوبات تنفسية لكن الوزير لم يعطِ حصيلة جديدة للمصابين.

وأفادت حصيلة سابقة للحماية المدنية عن إصابة أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة وعن 41 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس بمنطقة سوق هراس الحدودية مع تونس. وأظهرت صور التقطت في هذه المنطقة مواطنين يفرون من منازلهم وسط النيران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان، مشيرة إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن.

وأوضح وزير الداخلية أن منذ بداية الشهر الحالي، اندلعت 106 حرائق ما أدى إلى تدمير 800 هكتار من الغابات و1800 هكتار من الأراضي. وأكد الوزير أن بعضا من هذه الحرائق مفتعل.

مع الحصيلة المسجلة الأربعاء، يرتفع عدد ضحايا حرائق هذا الصيف إلى 30 قتيلا.

وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 ملايين هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

فرانس24/ أ ف ب

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