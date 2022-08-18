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الجزائر: ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح يؤججان حرائق الغابات في عدة ولايات

02:37 نيران الحرائق التهمت حافلة لنقل المسافرين. مدينة القالة، ولاية الطارف، الجزائر في 18 أغسطس/آب 2022. © رويترز.

أعلنت الجزائر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق الإجمالية إلى 26 شخصا، فيما اشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بالمناطق الشمالية الشرقية وكان الضحايا من ولايتي الطارف وسطيف. ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون بمساعدة المروحيات احتواء عدة حرائق تهدد السكان. وفي السياق، قال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية فيصل مطاوي: "لا زالت فرق الإطفاء تصارع النيران في كثير من الولايات منها سوق أهراس وقسنطينة وسكيكدة وجيجل وسطيف والطارف والقالة وقد تم إخماد بعضها. وصلت الحرارة إلى 47 درجة مصحوبة برياح قوية صعّبت مهمة مصالح الحماية المدنية التي لاقت الإسناد من وحدات الجيش". وأضاف: "هناك حافلة احترقت أمس وتسببت في وفاة ثمانية أشخاص في ولاية الطارف. وزير الداخلية قال إن الدولة سوف تستخدم كافة الوسائل لمكافحة النيران. كما سجلت خسائر مادية كبيرة مست القطاع الفلاحي خصوصا".