الجزائر: الدفاع المدني يعلن "السيطرة الكاملة" على الحرائق ومقتل ما لا يقل عن 38 شخصا

كوارث طبيعية

أخمدت فرق الإطفاء الجزائرية مساء الخميس كافة الحرائق التي تسببت منذ الأربعاء في مصرع ما لا يقل عن 38 شخصا معظمهم في ولاية الطارف شمال شرق البلاد قرب الحدود التونسية، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية. كما خلفت حرائق الغابات المميتة هذه دمارا واسعا وباتت كارثة تواجهها البلاد بشكل سنوي.

إعلان اقرأ المزيد

تمكنت فرق الإطفاء الجزائرية مساء الخميس من إخماد كافة الحرائق التي أودت منذ الأربعاء بحياة 38 شخصا على الأقل وخلفت دمارا واسعا، في وقت باتت فيه حرائق الغابات المميتة كارثة تواجهها البلاد سنويا.

واجتاحت الحرائق الأربعاء والخميس مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجرائر، وفق ما قال مسؤول في الحماية المدنية. وصرح فاروق عاشور المسؤول في الحماية المدنية الجزائرية: "تمت السيطرة بالكامل على كل الحرائق".

وأشارت مصادر متعددة من بينها صحافيون محليون وخدمات الإطفاء، إلى مصرع ما لا يقل عن 38 شخصا، معظمهم في ولاية الطارف في شمال شرق الجزائر قرب الحدود مع تونس، حيث بلغت الحرارة 48 درجة مئوية.

وعانى ما لا يقل عن 200 شخص آخر من حروق أو مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب الدخان، بحسب وسائل إعلام جزائرية. وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم حشد 1700 عنصر إطفاء لإخماد النار في 118 موقعا في 21 ولاية. ويستخدم الجيش، مع فرق الإطفاء، قاذفات مائية.

وأثارت المشاهد مخاوف من تكرار حرائق العام الماضي التي أودت بـ90 شخصا على الأقل وأتت على 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في شمال البلاد. ورأى فريق صحافيين من وكالة الأنباء الفرنسية، على الطريق المؤدي إلى القالة على الساحل في أقصى شمال شرق البلاد، أشجارا متفحمة ومركبات محترقة. وشهد الفريق أيضا أضرارا كبيرة في منتزه الحياة البرية، حيث قال شاهد إن 12 شخصا احترقوا أحياء داخل حافلتهم أثناء محاولتهم الفرار.

وتضامنا مع عائلات ضحايا الحرائق، أُرجئت جميع النشاطات الثقافية في الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة. وبدأت جمعيات في جمع أموال وأدوية للضحايا الذين احترق العديد منهم بدرجات متفاوتة.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا لتحديد ما إذا كانت الحرائق التي اندلعت الأربعاء مفتعلة. وأعلن مكتب المدعي العام في سوق أهراس، حيث لقيت أسرة بأكملها مصرعها في النيران ودفن أفرادها الخميس، إلقاء القبض على أحد المخربين في غابة بالقرب من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

كما أوقفت قوات الدرك ثلاثة رجال بالقرب من الطارف بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية، لكن السلطات لم توضح ما إذا كانت هذه النيران قد تسببت باندلاع الحرائق المروعة التي عانت منها الولاية خلال اليومين الماضيين.

ودعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة أفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك