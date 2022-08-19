المغرب: السجن عامين ونصف بحق 13 مهاجرا في قضية اقتحام سياج جيب مليلية

مئات المهاجرين يحاولون العبور إلى جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب في 24 حزيران/ يونيو 2022.

أفاد دفاع مجموعة من 13 مهاجرا اعتقلوا مع عشرات المهاجرين إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام جيب مليلية الإسباني عبر معبر حدودي انطلاقا من الناظور في 24 يونيو/حزيران، بأن محكمة مغربية قضت الأربعاء بالسجن عامين ونصف في حقهم، كما تقرر أيضا مواصلة محاكمة 15 آخرين يلاحقون في نفس القضية في 7 سبتمبر/أيلول.

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قضت محكمة مغربية الأربعاء بالسجن عامين ونصف في حق مجموعة من 13 مهاجرا اعتقلوا إثر محاولة دامية لاقتحام سياج جيب مليلية الإسباني نهاية يونيو/حزيران، وفق ما أفاد دفاعهم.

وفي السياق، قال عضو هيئة دفاعهم المحامي خالد أمعز إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور (شمال شرق) "أدانت 13 مهاجرا بالسجن عامين ونصفا لكل واحد منهم، بينما قررت مواصلة محاكمة 15 آخرين يلاحقون في القضية نفسها في 7 سبتمبر/أيلول"، بدون أن يتسنى له معرفة التهم التي أدينوا بها.

وكان هؤلاء يلاحقون بعدة تهم بينها "الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي" و"العنف ضد موظفين عموميين" و"التجمهر المسلح" و"العصيان"، إضافة إلى "الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج" و"إضرام النار" بالنسبة لبعضهم، وفق المصدر نفسه. واعتقلوا مع عشرات المهاجرين، معظمهم سودانيون، إثر محاولة نحو ألفي مهاجر الدخول بالقوة إلى جيب مليلية الإسباني عبر معبر حدودي انطلاقا من الناظور، في 24 يونيو/حزيران.

وهي المحاولة التي أسفرت عن مأساة خلفت 23 قتيلا وفق الحصيلة الرسمية التي أعلنتها السلطات المغربية، وأثارت تعاطفا واستياء واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

وكانت المحكمة الابتدائية في نفس المدينة قضت في وقت سابق بالسجن 11 شهرا بحق 33 مهاجرا اعتقلوا أيضا إثر هذه المحاولة، كما أدينت مجموعة أخرى من 14 مهاجرا أوقفوا عشية الحادث بالسجن 8 أشهر، في ملفين منفصلين.

وبينما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل، باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من ظروف حروب أو مجاعات أو فقر.

فرانس24/ أ ف ب

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