المغرب: وزارة الخارجية توقف دبلوماسيين اثنين بعد فضيحة تعرضهما للسرقة خلال مواعدة غرامية في كولومبيا

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أوقفت وزارة الخارجية المغربية دبلوماسيين اثنين يعملان بسفارة المملكة في كولومبيا عن العمل، بعد تسرب فضيحة تعرضهما لسرقة هواتف محمولة ولوحة رقمية، بعدما تم تخديرهما من قبل إمرأتين التقياهما عبر تطبيق المواعدة "تيندر".

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قال مصدر دبلوماسي مغربي الجمعة، إن السلطات المغربية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف مستشار بسفارة المملكة في كولومبيا ومحاسب، عقب مثولهما أمام مجلس تأديبي، باعتبار أنهما "أضرا بصورة الوزارة".

وذكر المصدر أن المعنيين معرضان للفصل من العمل، مضيفا أن الوزارة فتحت تحقيقا للنظر في إمكان ملاحقتهما قضائيا.

وكانت قناة التلفزة المحلية في بوغوتا "سيتي تي في" أفادت الخميس، نقلا عن مسؤول بالشرطة، تعرض دبلوماسيين مغربيين للتخدير والسرقة خلال مواعدة غرامية مع امرأتين في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

فرانس24/ أ ف ب

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