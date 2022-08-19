بيرو تدعم المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية وتقطع علاقاتها مع البوليساريو

قطعت بيرو الخميس علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" لتعزيز العلاقات بين ليما والرباط، وأعلنت أنها تدعم المقترح المغربي لحل نزاع الصحراء الغربية، حسب بيان لوزارة الخارجية البيروفية، جاء فيه أن الخطوة التي تشكل انتكاسة لجبهة البورليساريو عقبت محادثة هاتفية بين وزيري الخارجية البيروفي ميغيل رودريغيز ماكاي والمغربي ناصر بوريطة.

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أعلنت بيرو الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين ليما والرباط، في انتكاسة لجبهة البورليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة.

في هذا الشأن، قالت وزارة الخارجية البيروفية في بيان إن "حكومة جمهورية بيرو قررت سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقطع كل العلاقات بينها وبين هذا الكيان". ووفق البيان فقد جاء القرار بعد "محادثة هاتفية جرت مؤخرا" بين وزير الخارجية البيروفي ميغيل رودريغيز ماكاي ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وخلال تلك المحادثة اتفق الوزيران، بحسب نفس البيان، على ضرورة "تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال التوقيع فورا على خارطة طريق متعددة القطاعات تشمل إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتعاونا فعالا في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقوية والزراعية".

وفي 1984، اعترفت بيرو للمرة الأولى بالصحراء الغربية لكنها عادت وعلقت هذا الاعتراف في 1996. وظل الوضع على حاله حتى صيف العام الماضي حين استأنفت ليما العلاقات الدبلوماسية مع الكيان المنبثق من البوليساريو.

و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" كيان أعلنت جبهة البوليساريو قبل 45 عاما قيامه على أراضي الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة. وتطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية لتقرير مصير هذه المنطقة. وأقرت الأمم المتحدة هذا الاستفتاء في 1991 عندما وقعت الرباط والبوليساريو وقفا لإطلاق النار بينهما. أما المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة والغنية بالفوسفات والموارد البحرية، فيقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته.

وشدد البيان على أن بيرو "تقدر وتحترم وحدة أراضي المملكة المغربية وسيادتها الوطنية" وتؤيد خطة الحكم الذاتي التي طرحتها الرباط لحل النزاع في الصحراء الغربية. وفي الرباط أصدرت وزارة الخارجية بيانا رحبت فيه "بقرار جمهورية البيرو سحب اعترافها بـ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة الذي تم قبل سنة، ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي".

فرانس24/ أ ف ب

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