متضررون من حرائق الجزائر يروون تفاصيل مأساة إنسانية خلفت خسائر فادحة

كوارث طبيعية

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آثار الدمار الذي خلفته الحرائق التي اجتاحت مدينة القالة بولاية الطارف. الجزائر في 18 أغسطس/آب 2022.

خلفت الحرائق التي اجتاحت مناطق في شمال شرق الجزائر عشرات الضحايا الذين فقدوا ممتلكاتهم وباتوا بين عشية وضحاها دون مأوى، وتزامنا مع إعلان السلطات الجزائرية الجمعة سيطرتها على الحرائق، أعلنت جمعيات مدنية تعبئة موارد مهمة لمواكبة المتضررين ومساعدتهم على تجاوز تداعيات الأحداث الأليمة. وإلى جانب تخصيص وزارة التضامن الوطني برنامجا "للتكفل النفسي والاجتماعي" بالضحايا، تم تنظيم حملات لجمع الثياب والأدوية والغذاء لتقديمها لهم.

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قضت الحرائق التي أتت على مناطق واسعة في شمال شرق الجزائر على أسر بأكملها، وخلفت مأساة إنسانية فادحة، تجلت في تشريد عائلات من مساكنها وفقد مزارعين كل ما يملكون، من بينهم حمدي الجميدي البالغ من العمر 40 عاما، والذي لا يزال مصدوما بعد أن نفقت مواشيه.

يقول متحسرا "هذا مصدر رزقنا، نحن مزارعون، نربي المواشي كالأبقار والأغنام والدواجن. لا نعرف ماذا سيحل بنا ولا كيف سنحصل رزقنا".

وغير بعيد منه كانت المزارعة غزالة حاضرة حين أحترق منزلها ونفق كلبها وقطتها، وقالت "جاء الناس وطلبوا مني إخلاء المنزل لأن هناك خطرا أن أحترق، ولكن لم أهتم.. أخرجني المنقذون مع بعض الحيوانات".

وتابعت متسائلة "لا أعرف أين أذهب الآن، هل يجب علينا البقاء في الحقل أو في الغابات أو في الجبال؟".

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قوافل تضامنية

تم تنظيم حملات لجمع الثياب والأدوية والغذاء لتقديمها إلى الضحايا. كما انتشرت دعوات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة وتوجيه التبرعات لمستحقيها.

وصلت الخميس شاحنات تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة الطارف آتية من مناطق عديدة مجاورة، بحسب بيان لسلطات المنطقة.

وتضامنا أيضا، تأجلت كل الأحداث الفنية في البلاد إثر المأساة.

من جانبها فتحت وزارة العدل تحقيقا لتحديد ما إذا كانت بعض الحرائق التي اندلعت مفتعلة.

وأعلن مكتب المدعي العام في سوق أهراس حيث لقيت أسرة بأكملها مصرعها في النيران ودفن أفرادها الخميس، إلقاء القبض على "أحد المخربين" في غابة بالقرب من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 500 ألف نسمة. وفرّت أكثر من 350 أسرة من منازلها وتم إخلاء مستشفى في منطقة حرجية.

كما أوقفت قوات الدرك ثلاثة رجال بالقرب من الطارف بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية. لكن السلطات لم توضح ما إذا كانت هذه النيران قد تسببت باندلاع الحرائق المروعة التي شهدتها الولاية خلال اليومين الماضيين.

وأثارت حرائق الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة للسلطات بسبب نقص طائرات مكافحة النيران.

كما دعا خبراء إلى بذل جهود أكبر من أجل تعزيز القدرة على مكافحة النيران في أكبر دولة إفريقية تضم أكثر من أربعة ملايين هكتار من الغابات.

ومنذ بداية آب/أغسطس، اندلع أكثر من مئتي حريق في الجزائر أتت على مئات الهكتارات من الغابات والأحراج، وفق تعداد لفرانس برس.

فرانس24/ أ ف ب

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