فيديو

ليبيا: باشاغا يناشد دبيبة تسليم السلطة "سلميا" وسط انسداد في الأزمة السياسية

04:15 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا مع استمرار الصراع بين الحكومتين المتنافستين. حيث وجّه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا الأربعاء خطابا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، دعاه فيه إلى تسليم السلطة بشكل سلمي، لكن دبيبة رد قائلا: "وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب" داعيا لتنظيم انتخابات. في السياق، أفاد مراسل فرانس24 معاذ الشيخ بأن "باشاغا دعا إلى احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والخضوع لقرارات السلطة التشريعية أي البرلمان.. وقال إن دبيبة لا زال ينازع على السلطة رغم انتهاء صلاحياته وعهدة حكومته. مضيفا في رسالته أنها إبرام للذمة". وأضاف الشيخ أن "دبيبة رد عبر منشور في صفحات التواصل الاجتماعي قال فيه إن على باشاغا إن كان حريصا على دماء الليبين التوجه إلى الانتخابات. هذه الرسائل أثارت قلق الليبيين من احتمالية اندلاع حرب بين الحكومتين".