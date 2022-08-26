ألمانيا تعتبر المقترح المغربي "قاعدة جيدة" لحل نزاع الصحراء الغربية

دبلوماسية

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة إثر زيارة قادتها الخميس إلى الرباط، إن مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المملكة "قاعدة جيدة" لحل نزاع الصحراء الغربية. وكرّست الزيارة مصالحة البلدين بعد أزمة دبلوماسية استمرت أشهرا وأشعلها انتقاد برلين للقرار الأمريكي أواخر 2020 الاعتراف بـ"سيادة" المغرب على المنطقة المتنازع عليها.

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كرّس كل من المغرب وألمانيا مصالحتهما عقب أزمة دبلوماسية استمرت أشهرا، خلال محادثات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة في الرباط الخميس، صدر إثرها بيان مشترك اعتبر أن مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه الرباط "قاعدة جيدة" لحل النزاع في الصحراء الغربية.

وقال البيان إن "ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي (...) بمثابة مجهود جدي وذي مصداقية من جانب المغرب وقاعدة جيدة من أجل حل مقبول لطرفي"، النزاع.

وكانت العلاقات المغربية الألمانية، المستقرة تاريخيا، شهدت توترا منذ مارس/آذار 2021 حين قررت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانيّة في المغرب. وهي خطوة أتت ردا على انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة أواخر 2020 الاعتراف بـ"سيادة" المغرب على الصحراء الغربية، وفق ما أوضح مسؤول مغربي آنذاك.

إلا أنها شهدت انفراجا أواخر 2021 بعد تأكيد الخارجية الألمانية على أنها "تدعم المبعوث الشخصي للأمم المتحدة في سعيه إلى إيجاد حل سياسي عادل"، مع الإشارة إلى "المساهمة الهامة التي قدمها المغرب في 2007 للتوصل إلى هذا الحل من خلال مقترح الحكم الذاتي".

وتزامنت زيارة المسؤولة الألمانية إلى الرباط مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

بدورها تعتبر فرنسا، الحليف التقليدي للمغرب، أن مقترح الحكم الذاتي "قاعدة مباحثات جدية وذات مصداقية". لكن وسائل إعلام مغربية رأت أن الأخيرة هي المقصودة بالدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في خطاب السبت، إلى "بعض الدول من شركاء المغرب (...) التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها".

وتقترح المملكة، التي تسيطر على حوالى 80 بالمئة من أراضي الصحراء الغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، في المقابل تطالب البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير.

وتسعى الرباط وبرلين بحسب البيان المشترك الصادر عنهما الخميس إلى إقامة "شراكة قوية للمستقبل"، عبر تطوير الاسثمارات والتبادلات التجارية، وكذا التعاون خصوصا في ميادين منها البيئة وتدبير المياه والطاقات المتجددة.

فرانس24/ أ ف ب

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