دبلوماسية
المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور بعد استقبال الرئيس سعيّد زعيم البوليساريو
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سارع المغرب الجمعة لاستدعاء سفيره في تونس للتشاور بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية. واعتبرت الرباط دعوة قائد جبهة البوليساريو لحضور قمة تنموية يابانية حول أفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع أضرت بشدة بمشاعر الشعب المغربي
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مباشرة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد قائد جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، قرر المغرب الجمعة استدعاء سفيره للتشاور.
وقال المغرب إن قرار تونس دعوة قائد جبهة البوليساريو لحضور قمة تنموية يابانية حول إفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع، أضرت بشدة بمشاعر الشعب المغربي.
فرانس24/ رويترز
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