دبلوماسية

المغرب يستدعي سفيره في تونس للتشاور بعد استقبال الرئيس سعيّد زعيم البوليساريو

الرئيس التونسي قيس سعيد © أ ف ب/ أرشيف

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

سارع المغرب الجمعة لاستدعاء سفيره في تونس للتشاور بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية. واعتبرت الرباط دعوة قائد جبهة البوليساريو لحضور قمة تنموية يابانية حول أفريقيا تستضيفها تونس مطلع الأسبوع أضرت بشدة بمشاعر الشعب المغربي