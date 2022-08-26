زيارة ماكرون إلى الجزائر

عيون الأوروبيين على صحراء الجزائر حيث يوجد أحد أكبر احتياطات الغاز الخام بالعالم

01:49 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

تتجه أنظار العديد من الدول الأوروبية إلى قلب الصحراء الجزائرية حيث يتواجد أحد أكبر احتياطات الغاز الخام بالعالم والمقدر بحوالي 2400 مليار متر مكعب. تنتج الجزائر نحو 100 مليار متر مكعب سنويا من الغاز تصدر النصف منها إلى إيطاليا وإسبانيا عبر أنابيب شيدت منذ عقود. كما تصدر الغاز المسال عبر البواخر إلى تركيا وأيضا إلى فرنسا، التي استوردت منها 3.6 مليارات متر مكعب في 2019. وفي ظل الحرب على أوكرانيا والتوتر الشديد مع روسيا والعقوبات المفروضة عليها، تهافت رؤساء دول أوروبية مؤخرا على الجزائر للحصول على مزيد من الغاز مثلما فعلت إيطاليا. والجزائر قادرة على مضاعفة الإنتاج لكنها تحتاج لتطوير البنية التحتية بتكلفة مرتفعة جدا وهنا يمكن لفرنسا المساهمة من خلال الاستثمار، مهمة غير سهلة، يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حل الخميس بالجزائر لإحياء العلاقات وطي صفحة القطيعة.