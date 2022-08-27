تبون وماكرون يوقعان اتفاق "شراكة طموحة وملموسة" سعيا لفتح "عهد جديد" في العلاقات بين البلدين

زيارة ماكرون إلى الجزائر

تبون وماكرون لدى التوقيع على اتفاق الشراكة بين البلدين بالجزائر العاصمة. 27 آب/ أغسطس 2022.

في ختام زيارته الرسمية إلى الجزائر التي استمرت ثلاثة أيام، وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت ونظيره عبد المجيد تبون اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة" في خطوة تهدف لبعث العلاقات المتعثرة بين البلدين وفتح عهد جديد بين ضفتي المتوسط. ولقد زار ماكرون صباح السبت مدينة وهران (غرب) حيث التقى بأدباء وفنانين ورياضيين من المدينة الساحلية كما زار متجر شركة إنتاج موسيقى الراي الشهيرة "ديسكو مغرب".

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وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر السبت، في ختام زيارته الرسمية إلى الجزائر، اتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة" سعيا لفتح عهد جديد في علاقات البلدين.

وقال تبون خلال مؤتمر صحافي عقب توقيع الإعلان في قاعة التشريفات بمطار هواري بومدين إن زيارة نظيره الفرنسي "الناجحة" التي بدأت الخميس وتنتهي السبت "أتاحت تقاربا لم يكن ممكناً لولا شخصية الرئيس ماكرون".

وتابع متحدثا بالفرنسية "اتفقنا على مستقبل يهم الطرفين".

ويتضمن "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" على رغبة البلدين في "افتتاح حقبة جديدة" وتبني "مقاربة ملموسة وبنّاءة تركز على المشاريع المستقبلية والشباب". كما جاء فيه أن "الشراكة المميزة الجديدة" باتت "مطلبا يمليه تصاعد التقلبات وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية".

ويرد فيه أيضا أنه "يوفر إطارا لوضع رؤية مشتركة ونهج تنسيق وثيق لمواجهة التحديات العالمية الجديدة (الأزمات العالمية والإقليمية وتغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والثورة الرقمية والصحة)".

إلى جانب هذا الإعلان، أبرم عدد من اتفاقات التعاون شملت خصوصا التعليم العالي والصحة والرياضة ووقّع عليها وزراء من البلدين.

ولفت تبون إلى الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع قادة أجهزة الأمن من الجانبين بما فيها الجيش الجمعة "لأول مرة منذ الاستقلال"، وقد انبثقت عنه قرارات مشتركة "لصائح بيئتنا الجيوسياسية".

وستنشئ باريس والجزائر "مجلسا أعلى للتعاون" على مستوى الرئيسين من أجل "تعزيز مشاوراتهما السياسية".

من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي أن إعلان الجزائر سيتيح "تعزيز العلاقة المتقاربة من خلال إجراء حوار دائم حول جميع الملفات، بما في ذلك المواضيع التي منعتنا من المضي قدما".

وقام خلاف عميق بين البلدين في الخريف بشأن مسألة الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وتقرر خلال زيارة ماكرون إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة من أجل تسوية الخلافات ومواجهة الماضي "بشجاعة" على حد تعبير الرئيس الفرنسي، و"يمكن تنصيبها في غضون الـ15 إلى 20 يومًا القادمة" وفق تبون الذي أوضع أن عملها قد يستغرق عاما قابلا للتمديد.

فرانس24/ أ ف ب

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